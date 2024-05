Chepe Guerrero le da su palabra a las mujeres de Corregidora

Chepe Guerrero, candidato a presidente municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN), se reunió con mujeres del municipio para refrendar la confianza que durante estos días de campaña han puesto en él y les aseguró que corresponderá con trabajo y resultados, por lo que las invitó a salir este 2 de junio y votar para que siga lo bueno en nuestro municipio.

“Hoy, me siento con toda la firmeza de terminar está campaña que ha sido alegre, de fuerza, de apoyo, me siento con esta confianza porque no solo caminan conmigo mi mamá, mi hermano, mis abuelos, caminan conmigo estas mujeres fregonas que me van a ayudar a ser el mejor presidente municipal de Corregidora”, dijo a las presentes.

Chepe Guerrero invertirá en la Secretaría de la Mujer

Además, les recordó que su compromiso es fortalecer, impulsar e invertir en la Secretaría de la Mujer que ya existe en el municipio, para que esta sea un bastión de las mujeres de Querétaro aquí en Corregidora.

Te puede interesar: Felifer Macías buscará impulsar a empresas locales

El candidato también reiteró que desde el municipio apoyará y acompañará a todas las mujeres para que puedan impulsar, iniciar o consolidar su negocio, con talleres, cursos y capacitaciones, y señaló que tiene muy claro las necesidades de las mujeres para sacar adelante a sus familias, pues lo vio desde casa.