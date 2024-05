Soy la única candidata de izquierda: Paloma Arce

Tengo las mejores propuestas, declaró. / Especial

La aspirante a la alcaldía por Querétaro Seguro, Paloma Arce Islas, realizó su cierre de campaña y llamó a los ciudadanos a no votar por panistas y priistas disfrazados de guinda.

Dejó en claro que la suya fue una campaña propositiva, aunque mencionó que el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) no trabajó para los ciudadanos.

Acompañada por los dirigentes del partido que la postuló -Querétaro Seguro- Connie Herrera, Christopher Herrera, así como candidatos a diputados, agradeció la confianza depositada en su persona.

“Agradecer a los asistentes a Connie, a Cristofer y todos los que de una u otra forma hicieron posible el evento. ⁠Hoy represento a la unica candidatura de izquierda por la presidencia municipal de Querétaro”.

“Hoy 26 de mayo, a tres días del término de la campaña, ha quedado claro que este gobierno municipal no trabajó por el bienestar de las y los ciudadanos. En ninguna calle, en ninguna colonia, se ve reflejado el gran presupuesto con el que cuenta el municipio”.

Paloma Arce cierra campaña

“No hay servicios públicos de calidad, no hay calles pavimentadas, no hay alumbrado público, las calles se inundan por la falta de drenaje, no hay banquetas seguras, no hay opciones de movilidad, no hay suficientes policías y las cámaras que tanto presumían no son ni suficientes ni sirven para prevenir el delito. Ni mucho menos para atrapar a los que los comenten, todo lo que nos dice el gobierno municipal es una simulación”.

“En esta campaña he presentado mi visión de un proyecto de municipio progresista, donde todos tenemos que trabajar por los derechos de las y los ciudadanos, donde todos disfrutemos de los beneficios que brinda un gobierno que esté comprometido con el bienestar”.

“Mi campaña ha sido propositiva y soy la única candidata que he caminado por todo el municipio. Tengo las mejores propuestas y tengo claro que mi prioridad son ustedes. Salgamos todos a votar este 2 de junio, siendo conscientes que nosotros somos la llave de la democracia”.

“Voten por las y los candidatos del único y mejor partido, el partido Querétaro Seguro. Voten por Paloma Arce y construyamos juntos el mejor municipio del país”.