Agustín Dorantes agradece el recibimiento de la ciudadanía durante campaña

Reiteró la importancia de ejercer el voto el 2 de junio.

“Llegamos a los 90 días de campaña. Agradezco a todos los queretanos el darme la oportunidad de haber vivido 90 días intensos de recorridos y encuentros que me permitieron escuchar, sentir y hacerme parte de sus sueño, pero, sobre todo, el reafirmar mi vocación de servir”, admitió Agustín Dorantes, candidato al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

A su vez, indicó que los encuentros ciudadanos que vivió durante la campaña ratifican su compromiso y solidaridad por las familias, porque tengan mejores condiciones, más apoyos y mejores oportunidades para seguir adelante.

“Muy agradecido con toda la gente que nos hizo el favor de recibirnos. Para los que coincidían con nuestras ideas y que nos hicieron propuestas para enriquecer nuestro proyecto, y para los que tenían una forma de pensar distinta, también gracias por haberme permitido acércame y darme su punto de vista”.

“Se trata de construir un sólo Querétaro y un sólo México, para el bien de nuestras familias”.

Al mismo tiempo, el candidato destacó que durante la campaña recibió el respaldo de muchos ciudadanos que no quieren que Querétaro se contagie de violencia, que no llegue la mediocridad y que continúen llegando las oportunidades y no de abandono, como en otros estados del país.

Por ello, Agustín Dorantes convocó a asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno de los ciudadanos, porque la decisión que se tome este 2 de junio va a impactar en la calidad de nuestras familias.

“Vayamos a emitir nuestro voto para cuidar a Querétaro, para defender a México. Vamos a generar el cambio que nuestro país necesita y proteger a Querétaro y cuidar de lo bien que se ha hecho en nuestro estado”.

Agustín Dorantes agradece a la ciudadanía

Agregó que el voto que se va a emitir se haga con inteligencia, “porque hoy México necesita de un México sin miedo, sin incertidumbre. Un país donde puedan salir nuestras familias sin temor, donde podamos aspirar a tener un sistema de salud pública humano; que se cuente con medicinas, vacunas, mayor infraestructura y que las nuevas generaciones tengan un sistema de educación pública que le permita a cualquier niña o niño, sin importar dónde le tocó nacer, construir sus sueños”.

Durante el último día de campaña rumbo al Senado de la República, al externar orgullo porque en Querétaro se respeta la libertad de expresión, reconoció la labor de los medios de comunicación para informar a los ciudadanos en este ejercicio democrático.

“Agradezco también su apertura por presentar mi proyecto al Senado, porque ustedes son actores clave en la construcción de una democracia sólida, vital para la sociedad, porque apoyan a la formación de la opinión pública. En este caso, a que se tenga la información para tener la mejor decisión este 2 de junio”.

Al final, reiteró que uno de sus principales compromisos es y será siempre el respeto a la libertad de expresión.

Este 29 de mayo, cerrará campaña con varios recorridos por la colonia Lindavista, Menchaca 3 y finalizará en el tianguis de Sombrerete.