Actos de violencia no intimidan a los ciudadanos: Pancho Domínguez

Fotografía: Roberto Cortés

El exgobernador del estado, Pancho Domínguez, aseguró que los incidentes en algunas casillas no mitigarán las ganas de los queretanos para salir a votar.

Tras acudir a emitir su voto en la escuela primaria Palma de Mallorca, el panista destacó la participación de los ciudadanos en esta jornada electoral.

“Había incidentes, pero que no pasó nada, que estaban fluyendo ya normalmente esas casillas que intentaron, no sé si incendiaron, intentaron aventar gasolina, pero no va a intimidar a los queretanos para salir a votar”.

Por ello, lamentó que algunos grupos hayan intentado incendiar cuatro casillas, pues consideró, los queretanos son personas de paz.

Al mismo tiempo, Pancho Domínguez señaló que fueron actos dirigidos en contra de su partido. Al respecto, dijo que son colonias donde el Partido Acción Nacional (PAN) es beneficiario de más votos.

“Demostraremos la paz cívica que ejercemos y que hemos tenido los queretanos. No tenemos precedente en jornadas electorales de esta parte. Y cuando ves tú una casilla de Juriquilla inquieta porque todos sabemos que es una casilla que beneficia altamente al PAN“.

