‘Chema’ Tapia: Pedimos elecciones en tranquilidad y en paz

Foto: Facebook Chema Tapia

José María ‘Chema’ Tapia Franco afirmó que su partido no necesita recurrir a la violencia o poner en riesgo a la ciudadanía y pidió a las autoridades correspondientes garantizar la seguridad de las queretanas y los queretanos para que salga a votar en libertad.

“Eso (intentos de violencia) es generado por ellos mismos. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que rechazarlo, recriminarlo y decirles que nosotros no somos gobierno, que las autoridades tienen que tomar el asunto para garantizar la civilidad y que la fiesta sea una fiesta democrática”, expresó.

‘Chema’ Tapia acudió a votar en la colonia Lomas de El Marqués, en la misma casilla en donde votó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero.

Pidió a la ciudadanía participar y afirmó que la afluencia de personas es concurrida en todas las casillas de la capital.

“Culpan a Morena cuando Morena no es gobierno, cuando no tiene la infraestructura y que ellos mismos están queriendo desestabilizar la elección, pero nosotros no, nosotros venimos en el cambio con paz y esperanza”.

Con información de Marittza Navarro