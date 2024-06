Encapuchados violentan casilla en San Juan del Río, Querétaro

Cerca de las 15:30 horas, un grupo de encapuchados con armas y disparando al aire, arribaron a la sección 0912 de San Juan del Río, para tirar las urnas que ya se encontraban casi llenas con votos.

De acuerdo a los testigos, llegaron amenazantes para ejercer esta acción que generó desconcierto y a la vez molestia, pues cuestionan dónde se encuentra la seguridad de esta jornada electoral.

Reportan incidencias en casilla de San Juan del Río 🗳️

Cerca de las 15:30 horas, un grupo de encapuchados con armas arribaron a la sección 0912 para tirar las urnas que ya se encontraban casi llenas con votos. #Elecciones2024 #Votaciones https://t.co/vXdPBPGezm pic.twitter.com/KKbmIya6xy — AD Querétaro (@ADQueretaro) June 2, 2024

Luego de este incidente, arribaron los elementos de Seguridad Pública, Guardia Nacional Bomberos y Protección Civil Municipal para tomar registro del hecho.

Ante este hecho, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Distrito 02, Roberto Lagunes, ya no podría votarse en esta casilla con sección 0912, y se está previendo que se contabilicen los que ya pudieron ejercer este sufragio.

También puedes leer: Mauricio Kuri confirma cuatro incidentes en casillas electorales de Querétaro

En este momento se encuentran a la espera de que llegue Fiscalía de la República para tomar conocimiento e inicie el proceso de investigación que marca la ley.

No se reportan lesionados

En la sesión permanente del Consejo de la Junta Local del INE en Querétaro, la Vocal Presidenta Ana Lilia Pérez Mendoza señaló: “las casillas instaladas fueron vandalizadas. Estamos siendo acompañados por la Guardia Nacional y el Ejército, y estamos tomando cartas en estos asuntos. (También) muchas de las casillas especiales ya cuentan con un número mínimo de boletas, por lo que en las próximas horas también serán un punto de referencia ante la inquietud de votar de varios ciudadanos”.

Pérez Mendoza también destacó que, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas: “Es importante destacar que no tenemos ninguna persona lesionada. No hay ningún agravio contra los funcionarios de casilla ni contra la ciudadanía que estaba en las mismas. Sin embargo, estos hechos son muy lamentables”.

“Como responsable del Instituto Nacional Electoral en esta entidad federativa, vuelvo a hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, a la ciudadanía, a los militantes y a los simpatizantes, a que en las dos horas que aún tenemos para votar, aportemos con nuestras acciones para recuperar la calma, la armonía y la tranquilidad en nuestra entidad”.

Expresan preocupación

Durante la sesión, los representantes de los partidos políticos expresaron su preocupación por estos hechos. La representante de Morena señaló: “Me informaron que fueron tres hombres armados que dispararon y amedrentaron a la ciudadanía para que no votara”.

Tras el llamado de personal electoral, elementos policiales acuden a la Colonia Los Olivos donde personas derribaron mamparas, provocando la caída de urnas. El lugar está preservado se brinda seguridad a la autoridad electoral 1/2 pic.twitter.com/v0xCnXr0OV — SSPM-SJR (@SSPMSJRQ) June 2, 2024

Los representantes de los partidos pidieron mantener abiertas las casillas y garantizar la seguridad de la ciudadanía. “Coincidiendo con los datos de mis compañeros, lo que nosotros tenemos reportado es que las casillas 912 básica y las contiguas fueron afectadas. La finalidad es amedrentar, pero instamos a los ciudadanos a que sigan saliendo a votar. Hay garantías y seguridad, y las autoridades están tomando cartas en el asunto”, señaló un representante.

Finalmente, Pérez Mendoza enfatizó la importancia de la participación ciudadana: “Hacemos un llamado a que quienes aún no han votado, salgan a ejercer su derecho en estas dos horas que quedan, y permitamos que la jornada electoral se lleve a cabo de manera pacífica”.

Con información de Jena Guzmán y Lorena Sandoval