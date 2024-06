Diputados de Morena buscan evitar leyes y nombramientos en ‘fast track’

Dentro de los trabajos a discutir de los diputados morenistas, está el revisar la Ley de tandeo de aguas / Foto: Braulio Colin

Las y los diputados electos de Morena al Congreso local sostuvieron una reunión en el edificio de su partido en la que informaron a medios de comunicación sobre su trabajo legislativo, así como agradecer a los ciudadanos que les dieron el voto para obtener una mayoría en “La Casa del Pueblo”.

Dentro de los trabajos a discutir mencionaron que está revisar la Ley de tandeo de aguas, nombrar a un nuevo fiscal y la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras por los trabajos en Paseo 5 de febrero.

Arturo Maximiliano García candidato electo por el Distrito III indicó que en materia de agua y movilidad los gobiernos anteriores quedaron a deber y que es una de las cuestiones que los habitantes del estado le exigieron a los morenistas una vez que lleguen al puesto, así mismo destacó que cuentan con un equipo sólido que en próximos días se reunirá para revisar los pendientes y agendas propias de cada uno.

“Aún debemos reunirnos todos para revisar, cada uno cuenta con una agenda legislativa, ya estaremos revisando que se debe atender, claro, está el revés a la reforma del agua, así como en materia de movilidad, son varios temas, les pedimos paciencia para que podamos revisar los temas”, señaló.

Con Morena en el Congreso Local, buscarán evitar aprobación de leyes o nombramientos ‘Fast Track’

El futuro funcionario agregó que con la mayoría de Morena en “La Casa del Pueblo” se podrá evitar que se aprueben leyes o nombramientos en “fast track”, por lo que el siguiente año que se debe elegir a un nuevo fiscal se aperturará el dialogo para escoger al mejor perfil.

Respecto a la comparecencia del Secretario de Obras que ha solicitado Andrea Tovar Saavedra desde la actual legislatura, indicó que seguirá insistiendo al finalizar esta y que, en caso de no recibir una respuesta, lo hará con el apoyo de sus compañeros, debido a que siguen existiendo inconsistencias sobre el valor y construcción en 5 de febrero.

“No he recibido una respuesta por parte de la mesa directiva, y en este tiempo nos decían que no se podía por la jornada electoral, aunque si se podía realizar, esperaré una respuesta y creo que todos mis compañeros estarán de acuerdo conmigo de que se requiere que el secretario vaya a comparecer ante los diputados, nos prometieron que estaría en diciembre del año pasado, estamos a junio y no ha concluido”, comentó.

Rufina Benítez, dirigente estatal de Morena, señaló que el estado también contó con una buena participación a favor del partido así como a nivel nacional, explicó que los perfiles que ahora estarán en el Congreso llevarán iniciativas que beneficien a las comunidades denunció que se acabó “el privilegio para los panistas” y añadió que su compromiso esta con los valores de la 4T.

Con información de Braulio Colin