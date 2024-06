Arturo Maximiliano responde a controversia por candidaturas en Querétaro

Se respetará la voluntad de los electores, enfatizó. / Especial

Luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitara al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que retirara el reconocimiento a las candidaturas de Edgar Insunza en el Distrito 10 y de Arturo Maximiliano en el Distrito 3 y de, lo cual podría resultar en la pérdida de plurinominales para Movimiento Regeneración Nacional (Morena), este último se posicionó al respecto.

“A mí lo que me preocupa es el fraseo de la carta porque está generando incertidumbre. Esto tiene una solución bien sencilla el día que tomemos protesta. El tema es que hay una confusión. No tiene que ver con la validez de la elección ni con que no vayamos a tomar protesta. Esto tiene que ver con la asignación de plurinominales y los conceptos de sobrerrepresentación y subrepresentación política.”

Por otra parte, indicó que esta es una decisión unilateral del Verde y que Morena también tomará una postura, posiblemente recurriendo a una instancia jurídica.

“Morena tendrá que acordar o dirimir jurídicamente ante un tribunal cómo se lleva a cabo la contabilidad de candidaturas triunfadoras para efectos de la asignación de diputados plurinominales”.

Arturo Maximiliano sobre controversia por candidaturas comunes en Querétaro

“Tengo el triunfo con el mayor porcentaje en el estado en el Distrito 3 y entrego a los tres partidos el registro garantizado, con votaciones mucho mayores al 3 por ciento requerido. Mi parte está hecha, el triunfo está consolidado y la constancia mayor está entregada”.

“Los acuerdos y definiciones sobre quién se le contabilizan los triunfos en cada distrito electoral ya no están en mis manos.”

“Los criterios en materia electoral son tan cambiantes que no me atrevería a decir lo que es posible o imposible. He visto criterios realmente opuestos de una elección a otra, así que estaremos atentos a las decisiones que se tomen, ya sea por acuerdo entre partidos o por una definición jurisdiccional”, comentó sobre la posibilidad de cambios posteriores al proceso electoral.

“Aprovecho este espacio para asegurarles que no hay riesgo respecto a que se respete la voluntad de los electores. Eso ya quedó definido con la entrega de la constancia de mayoría. Lo que se está definiendo es si los triunfos se contabilizan para Morena o para el Verde. Esa es la cuestión de fondo.”

Con información de Lorena Sandoval