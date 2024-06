Gobierno del Estado pide a alcaldes electos de Morena presentar denuncias

El gobernador aseguró que no tenía conocimiento del señalamiento. / Fotografía: Estrella Álvarez

Tanto el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, como el secretario de Gobierno del Estado, Carlos Alcaraz, solicitaron a los alcaldes electos por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Pedro Escobedo que presenten denuncias formales.

Esto luego de que acusaron que fueron suspendidos programas sociales, posterior a los resultados del 2 de junio, en los que el Partido Acción Nacional (PAN) y un alcalde independiente perdieron la elección.

El mandatario estatal aseguró que no tenía conocimiento del señalamiento que realizaron los alcaldes electos en conferencia de prensa.

“Lo voy a revisar, es la primera vez, no tenía el dato. Es algo que no se puede hacer y lo estaremos revisando”.

Mientras tanto, Alcaraz refirió que ha sostenido diálogo en lo particular con los alcaldes electos. Sin embargo, de manera oficial aún no, debido a que el proceso electoral no ha concluido.

Piden a alcaldes electos de Morena presentar denuncias

“Tengo la instrucción de parte del gobernador Mauricio Kuri, de esperar los plazos legales en que defina de fondo todas las situaciones que se puedan presentar, después de la jornada electoral”.

“Tenemos ya una comunicación telefónica. Hemos tenido diálogos, pero se establecería de manera formal una vez que legalmente se hayan agotado cualquier instancia. Cualquier resolución que cualquiera de los interesados haya promovido.”

Pero, dijo que en este intercambio, no le han informado de esta conducta denunciada en conferencia de prensa. Por lo que les solicitó que presenten la denuncia ante las instancias competentes.

“Lo que estamos construyendo junto con las personas que son virtuales para distintos municipios son los temas de fondo que tienen que ver con su comunidad, su municipio. No me han expuesto de forma particular algún tipo de afectación a algún programa, y no es correcto si esto sucede, les invito a que se denuncie formalmente”.

Con información de Estrella Álvarez