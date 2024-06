Morena y PAN impugnan elecciones en Querétaro

Morena y PAN impugnan elecciones

Marittza Navarro

Las elecciones de ayuntamiento de San Juan del Río, El Marqués y Querétaro fueron impugnadas por el partido Morena. Por otro lado, el PAN, busca revertir el resultado en las diputaciones locales de los distritos 7 y 14. Acción Nacional también impugnará algunas casillas de la elección municipal de San Juan del Río.

Rufina Benítez Estrada, presidenta del partido Morena, indicó que estas impugnaciones están en proceso por los equipos de los candidatos a dichos ayuntamientos.

“En el caso de las impugnaciones, son tres municipios. Justamente por eso no pudieron acudir hoy (martes) a esta rueda de prensa, porque están ahorita, hoy, en el proceso, hoy la tienen que entregar. Encontraron, de acuerdo a lo que ellos han expresado, irregularidades. Están pidiendo el conteo total de votos en el caso de Querétaro. Pero no quisiera yo adelantarme hasta no tener los datos de la presentación”, informó la morenista.

Las impugnaciones se presentaron por José María Tapia Franco, candidato en común de Morena, PVEM y PT del ayuntamiento de Querétaro; Jorge Lomelí Noriega, candidato de Morena en El Marqués; y Juan Alvarado Navarrete de Morena, PVEM y PT en el municipio de San Juan del Río.

Mientras que, desde el Partido Acción Nacional (PAN), se confirmó que impugnaron las elecciones de los distritos locales 7 y 14, en donde se revirtió el triunfo que le daba el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a Enrique Correa Sada de la coalición PAN-PRD que ganó Ulises Gómez de la Rosa (Morena-PVEM-PT) y a Leticia Rubio Montes (PAN-PRI-PRD) con el triunfo de Eric Silva Hernández (Morena).

Además, el PAN presentará impugnaciones en algunas casillas electorales de San Juan del Río, pese a haber ganado la elección en la presidencia municipal y en el distrito 11, como una forma de prever y contrarrestar las impugnaciones de la 4T.