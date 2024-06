Sesionan en puntos constitucionales del Congreso local 15 iniciativas

Se presentaron 15 iniciativas para que posteriormente pasen al pleno / Foto: Braulio Colin

Christian Orihuela de Morena argumentó que las iniciativas de Morena no pasaban ni a comisiones del Congreso local

Luego de 10 meses que la Comisión de Puntos Constitucionales no sesionará en el Congreso local, fueron presentadas 15 iniciativas para que posteriormente pasen al pleno, entre las cuales se encuentran seis del legislador del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera.

Las iniciativas correspondientes son:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa de Ley que reforma el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa que reforma los artículos 8 y 37 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa por la que se reforma el artículo 22 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro con relación a la designación de la persona Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Iniciativa que reforma el párrafo quinto del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, relativo a la obligación del Estado y los municipios de garantizar el respeto y protección a las personas en el ejercicio del periodismo. Iniciativa de Acuerdo de reforma del artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro para garantizar la educación inclusiva. Iniciativa de Ley por la que se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa de Ley por la que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa de Ley para reformar los artículos 48, 95, 294, y adicionar los artículos 295 bis y 295 ter del Código Civil del Estado de Querétaro. Iniciativa que reforma el artículo 96 de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro. Iniciativa de Ley que reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa de Ley que adiciona el artículo 35 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa de Ley que reforma el artículo 30 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Iniciativa de Ley que adiciona un último párrafo al artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro.

Por su parte el diputado de Morena, Christian Orihuela Gómez, argumento en la sesión que desconocía de las iniciativas por lo que, aunque sean de beneficio para los habitantes de Querétaro, pedía que la próxima legislatura las revisará a detalle.

“Se me hace lamentable esta situación. Que todas estas iniciativas se quieran aprobar. Estas me las pasaron hace 30 segundos antes de la sesión. No sé por qué se está manejando esta situación así. Tuvimos muchísimo tiempo para invitar a la sociedad y a los representantes. Que estén jugando de esta manera… Pero la ciudadanía ya le dio el voto a Morena”, indicó.

Ospital Carrera indicó que entre sus iniciativas están las de proporcionar herramientas tecnológicas a estudiantes del estado; que quienes sean sentenciados por corrupción o faltas administrativas no ocupen un puesto de función pública; que los gabinetes municipales y estatal cuenten con paridad de género; evitar que se use la palabra “Querétaro” para la conformación de grupos políticos y crear y sanciones más severas con un padrón de deudores alimentarios.

“Hay varios temas que hemos propuesto desde el arranque de la Legislatura. Esta discusión que va a los municipios sobre las propuestas de los legisladores, se requiere del visto bueno para llegar a las iniciativas. Nada más son seis mías, pero para que puedan compartir en los municipios. Para recordar que de aquí al 25 de septiembre se puedan aprobar”, señaló.

Cabe recordar que esta legislatura concluirá el 25 de septiembre de este año, por lo que la discusión de estas iniciativas más las que se presenten podrán hacerse en un lapso de al menos dos meses de acuerdo con lo establecido en la ley.

