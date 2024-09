Pese a decisión del TEPJF, somos respetuosos de las instituciones: Antonio Zapata

Antonio Zapata expresó que la bancada panista buscará una comunicación política abierta / Foto Braulio Colin

Antonio Zapata detalló que el PAN respeta la resolución del TEPJF de retirarles dos distritos; no descalifica a las instituciones

Antonio Zapata Guerrero, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizó su respeto por las decisiones institucionales, refiriéndose a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que retiró dos distritos a su partido.

Aunque manifestó su desacuerdo con dicha decisión, Antonio Zapata subrayó que no se debe descalificar a las instituciones y que aún existen temas pendientes que podrían ser resueltos por los tribunales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sigue la información más de cerca

“Efectivamente, respetamos a las instituciones. Han decidido y nosotros no vamos a decir y a descalificar. No nos gusta, no estamos de acuerdo y siempre habrá, y creo que todavía hay dos o tres temas que tendrán que resolver los tribunales y pudiera haber un pequeño giro”, comentó.

El diputado también abordó la posible relación entre su partido y Morena, sugiriendo que el trato recibido por la minoría en esta legislatura podría repetirse en el futuro. “Cada legislatura tiene su encanto y su forma personal de ver las cosas”, comentó.

Te puede interesar: Hay presión de Morena en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, asegura Enrique Correa

Además, el panista mencionó que ha estado buscando establecer puentes de comunicación y acercamiento con sus colegas, lo que considera fundamental para el trabajo legislativo.

Finalmente, Antonio Zapata reafirmó su compromiso con una política de comunicación abierta y colaborativa, señalando que a pesar de las diferencias en representación, pidió a sus compañeros a enfocarse en lo que une a los legisladores y no en lo que los divide. “Nosotros tenemos más ciudadanos que nos apoyan”, concluyó.

Con información de Braulio Colin