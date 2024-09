Nadie se ha inscrito para dirigir el PAN en Querétaro: Leonor Mejía

La presidenta del Comité Directivo estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Leonor Mejía Barraza, indicó que por el momento ningún aspirante se ha registrado en la convocatoria para dirigir el PAN.

Y es que el PAN tiene abierta la convocatoria de aspirantes para renovar el Comité Directivo, aunque la convocatoria cerrará el primero de octubre.

Te podría interesar: INE designa a tres mujeres como nuevas consejeras del IEEQ

Sin embargo, Mejía Barraza declaró que hasta el momento sólo Martín Arango García ha manifestado su intención de participar en la contienda interna para dirigir el partido.

“De momento no se ha registrado ningún candidato, incluyendo a Martín. Todavía no se ha registrado, no ha manifestado su intención, pero sí sé que se anda moviendo. Sé que es uno de los que les interesa”.