PC municipal emitió observaciones a la Plaza de Toros Santa María

El director de Protección Civil del municipio de Querétaro, Francisco Ramírez, confirmó que la Plaza de Toros Santa María sí requiere de mantenimiento para poder ofrecer eventos masivos.

En ese sentido, declaró que protección civil ya visitó este recinto y en las condiciones actuales se debe cumplir con las observaciones en materia estructural para poder realizar eventos.

En su visita al recinto, aclaró el funcionario, fueron acompañados por arquitectos e ingenieros y a partir de ello se realizaron las observaciones en materia estructural y mantenimiento.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha recibido alguna solicitud para la realización de algún evento en ese espacio, pues de manera tradicional se realiza una corrida de toros en Navidad, la cual no ha sido gestionada aún.

Una vez cumplidas con las observaciones, protección civil municipal podrá verificar en qué condiciones se encuentra la plaza y con ello también otorgar el permiso y a qué aforo se otorgaría.

“En este momento no ha sido solicitado algún evento o espectáculo en ese recinto, por lo tanto, no hemos podido validarlo porque no lo han solicitado. En su momento cuando así lo soliciten tendrán que garantizar el cumplimiento de las observaciones que en su momento se hicieron. Ahorita no podríamos especificar el aforo, si puede ser al 100 por ciento, al 70, al 60, al 50, al 30 o al 20. Tendrían que cumplir con algunas observaciones”.