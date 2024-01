Grupo de morenistas respaldan a Armando Rivera para la presidencia municipal de Querétaro

Roberto Cortés

Tras darse a conocer las aspiraciones de Armando Rivera Castillejos por encabezar la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro, un grupo de militantes fundadores de Morena respaldaron al expanista.

Y es que el exalcalde panista de la capital del estado aparece en la encuesta de Morena, así como Paloma Arce y Arturo Maximiliano García.

De acuerdo con José Manuel Vasconcelos Mosqueda, quien fue consejero y uno de los fundadores del partido, la decisión de apoyar a quien fuera panista hace apenas unas semanas se debe a su trayectoria política en Querétaro.

“Un grupo de fundadores de Morena tomamos a bien cuando supimos que el licenciado Armando Rivera Castillejos se sumaba como aspirante a coordinar a todos los comités de la cuarta transformación para la presidencia municipal de Querétaro”.

De acuerdo con el morenista, otro de los aspectos para apoyarlo es porque el partido no cuenta con los cuadros políticos al interior, para encabezar una candidatura como la presidencia municipal de Querétaro.

Incluso, dijo desconocer si Paloma Arce tiene la capacidad política para encabezar una candidatura como la de la capital del estado, motivo por el cual apoyarán a Armando Rivera.

“Ahorita no existen todavía, se están formando, hay una secretaría que tiene la encomienda de precisamente capacitar y formar cuadros (…) Eso no lo puedo decidir, no te lo puedo contestar yo porque no puedo cuestionarla ( a Paloma Arce).

Finalmente, el morenista fue cuestionado sobre si esta decisión de incluir a Armando Rivera como un aspirante a la candidatura representa una contradicción, lo cual negó de manera rotunda.