Alistan retorno de paisanos a Estados Unidos

Estrella Álvarez

Será el próximo 8 de enero cuando los miembros de la Caravana de Migrantes AC retornarán a Estados Unidos, luego que pasaron las fiestas decembrinas con sus familiares en Querétaro y diversas partes del país.

Fueron 2 mil los migrantes los que retornaron a México el pasado 19 de diciembre, acompañados con un fuerte operativo.

Esta caravana surgió como un esfuerzo de acompañar a los paisanos en su regreso a sus lugares de origen, donde festejan la Navidad y año nuevo con sus familias.

Es por ello que se buscó darle seguridad para que no fueran víctimas de la delincuencia ni de extorsiones por parte de autoridades corruptas.

Este esfuerzo inició con la pastoral migrante de la Diócesis de Querétaro y la asociación Migrantes Unidos en Caravana, a lo que se unieron los municipios y la legislatura.

La Caravana de Migrantes regresa el 8 de enero de 2024, y la salida será desde Jalpan de Serra en la Gasolinera Mayar a las 5:00 horas y el punto de reunión será en el Parador Turístico San Pedro-Galeana N.L. a las 10:00 horas.

De acuerdo con Fernando Rocha Mier, presidente de Caravana Migrante AC, destacó que participan en este movimiento paisanos de 14 estados, principalmente de Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán; Jalisco, Veracruz, por mencionar algunos.

Añadió que a medida que crece, implica una mayor logística para el desplazamiento, con los gobiernos estatales para brindar seguimiento y protección.

“Es un reto muy importante, nos enfrentamos a una mayor coordinación con otros estados (…) un tema que me comentaban autoridades de Puebla es que los migrantes por ejemplo es que tenían que haber tramitado un pasaporte turístico para que no sean molestados por las autoridades porque no traen la verificación vehicular, entonces que quiere decir, es que si tiene que tener el tener uno para que no lo moleste la policía”.