Último día para tramitar credencial del INE / Foto: Armando Vázquez

Los módulos darán servicio hasta las 12 de la noche; también se atenderá a quienes no tengan cita, en el orden en que lleguen

Marittza Navarro/Armando Vázquez

Los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) lucen con largas filas, debido a que es el último día para tramitar la credencial para votar con fotografía.

Los centros de atención estuvieron abiertos durante el fin de semana, en horario ampliado, para dar tramite a cambios de domicilio, inscripción al padrón (para quienes cumplirán 18 años antes del 2 de junio) y para reposición por robo o extravío.

Rómulo Bárcenas, trabajador del INE, recordó que, quienes no realicen este proceso, no podrán votar en la próxima elección del 2 de junio; además, darán atención a la ciudadanía que no tenga cita.

“Los estamos esperando, serán bienvenidos y bien atendidos. Si los ciudadanos no tienen cita pueden acudir al módulo y los vamos a atender conforme vayan llegando”.

Para quienes tramiten la INE tienen hasta el 14 de marzo para recoger el documento; y el 20 de mayo será el último día para solicitar reimpresión, en caso de pérdida de la credencial.

Módulos de atención en Querétaro

En el estado hay 10 módulos del INE en las siguientes ubicación