La Suspensión de los corazones monumentales se debió a temas de papeleo: Alejandra Iturbe

Roberto Cortés

La Secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Alejandra Iturbe Rosas, aseguró que la suspensión de las estructuras de corazón en el Centro Histórico se debió a temas de “papeleo”.

Indicó que la falta de tiempo generó el retrasó para reabrir las estructuras de corazones en el Centro Histórico, pues hacía falta presentar los planos de las estructuras.

Puedes leer: ¿Qué hacer en Querétaro este 14 de febrero?

Esto, luego de la suspensión por parte del Instituto Nacional De Antropología e Historia (INAH), tras haberse abierto al público, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

“Desde el inicio de esta campaña, que hacemos en febrero desde ya tres años, es una campaña que se realiza con un tiempo muy reducido de preparación. Nosotros no podemos comprometer recurso, no podemos hacer nada hasta que no sabemos cuánto presupuesto vamos a tener hasta que nos abren presupuesto”.