Diana Pérez Mejía entrega 40 Tarjetas Contigo a beneficiarias

Diana Yadira Pérez Mejía, secretaria de Desarrollo Social, encabezó la entrega de 40 Tarjetas Contigo a nuevas beneficiarias de los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros. Con esto recibirán un apoyo económico bimestral de mil 500 pesos para garantizar que ellas y sus familias cuenten con lo indispensable para vivir dignamente.

Pérez Mejía informó que con este programa, en lo que va de la administración, han beneficiado a más de mil 100 mujeres en las tres cabeceras municipales mencionadas, lo que representa el compromiso cumplido del Gobernador de elaborar una estrategia de apoyo para impulsarlas por medio de de acciones como la Tarjeta Contigo.

Diana entrega tarjetas

“El Gobernador no está pensando en solo darles este apoyo y ya, lo que está pensando es en que las mujeres se empoderen, puedan cambiar su condición de vida, puedan vivir sus sueños. La idea es que no nos quedemos solo con recibir un apoyo, la idea es que nosotras como mujeres trabajemos para tener una mejor calidad de vida para que nuestros hijos estén mejor y porqué no, nuestras familias y nuestra comunidad” expresó.

Además de la entrega de apoyos, en cada municipio se impartió la conferencia “Crianza Efectiva” por parte de la Socióloga Susana Rocío Sánchez Parra, como parte de las actividades de corresponsabilidad a las beneficiarias del programa Tarjeta Contigo.