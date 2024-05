Alejandra Pérez se declara ganadora de los diálogos por Huimilpan

Mencionó que cuenta con el personal adecuado para realizar las acciones necesarias y advirtió a la población que no se dejen engañar

Alejandra Pérez Romero, candidata a la presidencia municipal por Morena, afirmó que su partido ganó el debate y que sus propuestas las plagiaron. Esto tras finalizar los diálogos por Huimilpan organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

También dijo que su equipo tiene el acercamiento correcto con la gente para realizar las acciones necesarias y advirtió a la población que no se dejen engañar por propuestas falsas sin sustento.

Alejandra Pérez se proclama ganadora

“No hay duda de que ganamos el debate. Nuestras propuestas las plagiaron. Entonces la gente ya conoce nuestras propuestas, nosotros no solamente les estamos hablando al aire, nosotros ya les demostramos que tenemos este acercamiento justamente con la gente correcta para poder llevar a cabo todas estas acciones, que no los mientan, que no los engañen con propuestas falsas, que ni siquiera tienen sustento, ni las suficientes relaciones para poder atenderlas”, explicó.

Al acabar el debate, la candidata salió de su casa de campaña a recibir a sus simpatizantes, que con el grito de “Presidenta”, mostraron su apoyo a sus propuestas y su participación en el debate, ahí les señaló que están a pocos días de que llegue la elección por lo que pidió el apoyo para lograr que llegue al puesto.

Con información de Braulio Colin