Cancelan mesas de trabajo sobre vialidades accesibles por veda electoral

Ana Yolanda López, representante de la Asociación PAN / Foto: Lorena Sandoval

Debido a la veda electoral, se cancelaron las mesas de trabajo con las autoridades estatales sobre vialidades accesibles y completas, especialmente en relación con el caso de Paseo 5 de Febrero, informó Ana Yolanda López, representante de la Asociación PAN que Ayuda e integrante de las organizaciones que buscan vialidades con diseño universal.

“Es obvio que la veda electoral detuvo todo, y estamos esperando a que pase el proceso para retomar las acciones. Nos quedan tres semanas para seguir tocando la puerta y lograr algún avance”, explicó Ana Yolanda López.

Hay mucho trabajo que hacer para mejorar vialidad

A pesar de las interrupciones, las organizaciones continúan trabajando en diagnósticos semanales sobre la accesibilidad en diversas áreas.

La líder de personas con discapacidad motriz mencionó que, aunque existen avances incipientes, todavía hay mucho por mejorar.

“Las reuniones que tuvimos fueron iniciales, no son los avances que esperábamos. Encontramos banquetas que aparecen y desaparecen, y rampas que no cumplen con los estándares. Seguimos mapeando y monitoreando estas cuestiones, y esperamos retomar las mesas de trabajo una vez concluido el periodo electoral”, comentó.

A pesar de contar con un manual de accesibilidad en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, López señaló que muchas instalaciones gubernamentales aún no son accesibles.

“El acceso al Palacio de Gobierno y la Casa de la Corregidora tienen barreras físicas que impiden el acceso a personas en silla de ruedas, a pesar de que hay un baño accesible dentro de la Casa de la Corregidora”, denunció Ana Yolanda López.

Enfatizó la importancia de la accesibilidad cultural, señalando que la falta de acceso en edificios históricos es un problema significativo.

“Entendemos que el INAH protege los edificios históricos, pero también hay algo llamado accesibilidad cultural. Si no puedo entrar, un funcionario puede salir y resolver la situación. Es indigno ser cargada con el riesgo de que me tiren o que alguien se lastime”, declaró.

La representante de “PAN que Ayuda” también mencionó otros lugares con problemas de accesibilidad, como el registro civil en Juárez.

“Me he quedado afuera del registro civil porque no puedo entrar. La puerta del palacio de gobierno debería estar permanentemente abierta, es la casa de todos. Es inaceptable que una persona en silla de ruedas no pueda acceder a un baño digno”, concluyó López.

Con información de Lorena Sandoval