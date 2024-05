Vamos a dar la sorpresa en los municipios: Morena

Marittza Navarro

En la última rueda de prensa de campaña, candidaturas de Morena indicaron que, pese a la guerra sucia, “ganaron las calles y solo deben ratificarlo en las urnas”. La conferencia estuvo encabezada por Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República y su suplente, Pueblito Rangel Girón y Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Movimiento de

Regeneración Nacional en Querétaro, quien expuso que fue una campaña en desigualdad de condiciones, sin embargo, lograron recorrer las calles y eso les da ventaja en municipios queretanos y en la Legislatura local.

Participaron las candidatas y candidatos a las alcaldías de El Marqués, Jorge Lomelí Noriega; de Corregidora, Mireya Fernández Acevedo; de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz; de Huimilpan, Alejandra Pérez Romero; y de Ezequiel Montes, Ignacio Reséndiz Romero.

Así como las candidaturas a las diputaciones locales: Andrea Tovar Saavedra, distrito 1; Patricia González Miranda, distrito 6; Dioses Gómez de la Rosa, distrito 7; Alicia Colchado Ariza, distrito 5; y Homero Barrera, distrito 2.

“Les pedimos a los azules que no compren voluntades, que usen el dinero para obra social. Querétaro no es azul, Querétaro no es de nadie, Querétaro es de las y los queretanos”, afirmó Pueblito Rangel.