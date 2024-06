Querétaro debe priorizar el rescate de áreas verdes: Rionda

Fernanda Rionda, presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, externó que las ciudades emergentes como Querétaro, Puebla, Tijuana, entre otras, deben apostar a una adecuada preservación de sus espacios abiertos y áreas verdes, que en muchas ocasiones tienen que ser reforestadas con sus especies nativas, con poca presencia de naturaleza exótica.

Explicó que las urbes en crecimiento como Querétaro son perfectas para no retomar los errores en trazo urbano que se cometieron en la Ciudad de México, Monterrey y Jalisco; las ciudades emergentes tienen que densificarse con estándares modernos con estructuras que no pasen de 5 pisos, acrecentar los espacios verdes, uso de naturaleza nativa, rescate de sus cuerpos de agua superficiales, etc.

En México crecen las zonas urbanas y necesitan áreas verdes con plantas nativas para ayudar a mantener un ecosistema sano, pues las áreas verdes ayudan a limpiar el aire y mitigar los impactos del calor.

Te puede interesar: Alertan sobre funerarias ‘Patito’; piden buscar servicios registrados

Tampoco es cuestión de no mezclar especies; se tiene el caso de las jacarandas en el valle de México que son adecuadas y embellecen el paisaje. Es necesario que se apueste a los corredores biodiversos en las ciudades.

Indicó que la ciencia ha demostrado que la presencia masiva de espacios verdes ayuda a bajar la temperatura en unos 3 grados; mientras que las grandes planchas de concreto provocan islas de calor con alza de hasta 6 grados Celsius.

“No todo México es boscoso y no se tienen que tener ecosistemas replica a otros lugares, pues no sirve llevar arbolado de montaña como si fuera un monocultivo a un desierto o una playa. No olvidemos que los paisajes son acumulativos y con el paso de los años se van renovando con las plantas adecuadas”, dijo.

“En las reforestaciones siempre se tiene que tener en claro que no todo son cactáceas, agaves, suculentas, etc., existen pastos no invasivos, matorrales, y otras plantas que se tienen que utilizar, no caigamos en el problema de pensar que todo el país debe ser como Cuernavaca y su verde permanente, cosa que se debe a su acceso al agua en todo el año”, acotó.