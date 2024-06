La Gasolinera GASOUAQ sigue sin fecha de apertura

Rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano / Foto: Lorena Sandoval

De acuerdo con la rectora de la UAQ, la nueva gasolinera, ‘GASOUAQ’, aún no tiene fecha de lanzamiento, pero continúa en proceso de análisis

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se encuentra en un proceso de análisis y planificación para el lanzamiento de su nueva gasolinera, GASOUAQ, según explicó Silvia Amaya Llano, rectora de la máxima casa de estudios.

Aunque aún no se ha definido una fecha de apertura, se conoce que la administración del proyecto estará a cargo del Patronato de la universidad, lo que podría representar una oportunidad significativa para impulsar el desarrollo de biocombustibles como el biodiésel y el biotanol.

GASOUAQ contribuirá a los ingresos de la institución

La rectora destacó que la gasolinera no solo ofrecerá una alternativa de abastecimiento de combustible para la comunidad queretana, sino que también contribuirá a los ingresos de la UAQ.

“El proyecto de la gasolinera lo está manejando el Patronato. No he tenido una reunión con ellos para obtener detalles sobre su integración, plantilla de personal o adquisición de combustible. Ellos lo administran, así que una vez que me informen sobre la parte administrativa, podré tener más información,” comentó Amaya Llano.

Este proyecto se podría alinear con los esfuerzos de la universidad para promover el uso de combustibles sostenibles, ya implementados en sus autobuses, toda vez que el proyecto de la gasolinera GASOUAQ está diseñado para servir al público en general, proporcionando una nueva opción de abastecimiento de combustible.

“Nuestros autobuses utilizan biodiésel y biotanol producidos en la universidad, y la gasolinera podría ser una oportunidad para ampliar este proyecto a otro nivel. Sin embargo, es un tema que debemos evaluar y planear cuidadosamente antes de tomar una decisión sobre su lanzamiento,” explicó la rectora.

La rectora Amaya Llano enfatizó que la gasolinera será administrada por el Patronato de la UAQ, no directamente por la universidad. Este acuerdo de administración fue formalizado en 2023 cuando se firmó un comodato con el Patronato, estableciendo claramente las responsabilidades de cada parte en la gestión del proyecto.

Con información de Lorena Sandoval