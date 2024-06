Incrementan incidentes en tramo Palmillas-Querétaro, señala Ángeles Verdes

Armando García Aldama, jefe de servicios de Ángeles Verdes en Querétaro, ha destacado que el tramo “Palmillas-Querétaro” de la carretera 57 es donde se presentan la mayoría de los incidentes de tránsito en la región. Este tramo es uno de los más congestionados, lo que incrementa la probabilidad de accidentes, principalmente debido a la falta de precaución al manejar.

“El tramo más congestionado y, por lo tanto, con más accidentes, es Palmillas-Querétaro. Esto se debe a la falta de precaución al manejar, no guardamos la distancia con el carro que nos antecede, no respetamos los límites de velocidad y, en ocasiones, a que los conductores vienen bajo el influjo de bebidas embriagantes o alguna otra sustancia que no les permite manejar correctamente”, explicó García Aldama.