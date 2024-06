Rosendo Anaya aseguró que no hay reportes de muerte de ganado en Querétaro

Rosendo Anaya informó que no se han registrado reportes por muerte de ganado

Pese a la sequía que ha afectado a diferentes sectores ganaderos en Querétaro, Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado (SEDEA), informó que no se han registrado reportes por muerte de ganado.

Anaya Aguilar destacó que la dependencia a su cargo, ha implementado apoyos de alimentación y suministro de agua para mitigar los efectos de la sequía, incluso cuando ya han comenzado las lluvias en algunas zonas.

Refuerzo de agua

“Desde marzo, prácticamente estamos suministrando agua en pipas a aquellos ganaderos que nos han solicitado el refuerzo de agua para alimentar a sus animales”, señaló Anaya Aguilar. Este apoyo se ha dirigido principalmente a los municipios de la Sierra, el semidesierto, y algunas localidades del sur del estado, como Amealco y Huimilpan.

El secretario mencionó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de pérdidas de ganado debido a la sequía por lo que no se puede hablar de una baja en este rubro. “Hasta ahora, todavía no tenemos ese reporte de la cantidad de ganaderos o de cabezas de ganado que hayan tenido que vender o disminuir su hato ganadero por esta sequía”, agregó Anaya, quien enfatizó que el objetivo es evitar poner en riesgo tanto a los animales como a los productores.

Rosendo Anaya explicó que, aunque se han presentado lluvias aisladas en distintas áreas, incluyendo la zona sur, la Sierra y el semidesierto, estas precipitaciones aún no son suficientes para declarar un año favorable en términos de lluvia.

“Evidentemente, todavía no es suficiente para poder decir que es un buen año en el tema de las lluvias”, indicó el funcionario.

Lorena Sandoval