Con inteligencia artificial blindan estaciones de la CEA donde se presenta vandalismo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana acordó brindar seguridad a 20 estaciones de la Comisión Estatal de Aguas, para reducir las incidencias de vandalismo.

Se informó que invirtieron 5 millones de pesos en 20 de sus instalaciones, que les permite el uso de inteligencia artificial que les ha reducido el vandalismo en un 90%.

Con la Inteligencia Artificial, se pueden reconocer caras y vehículos, por ello, el proyecto es instalar 20 estaciones de seguridad cada año hasta que finalice la administración estatal, informó el vocal ejecutivo, Luis Aberto Vega Ricoy.

Este sistema de vigilancia estará coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, además que se dispone de personal para operar las 24 horas del día, los siete días de la semana para dar seguridad los 365 días al año.

En la firma del convenio, se establece el compromiso de ambas instituciones para conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e información para reforzar sus respectivas capacidades.

“Que las instalaciones de la CEA no van a ser un pretexto en tema de vandalismo, no va a ser un tema, jamás un pretexto de que no funcionan o que me robaron algo, estamos tratando de ser preventivos, nos tomará el resto del sexenio y vamos a un ritmo de 20 estaciones por año”, indicó.