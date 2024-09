Elección de jueces sería muy cara: Mauricio Kuri

Mauricio Kuri opinó sobre la reforma judicial/ Foto: Especial

El Gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que la elección de jueces por voto popular “sería muy caro, tendría poca participación de la ciudadanía” destacó al ser cuestionado sobre la reforma judicial impulsada por Morena y aprobada en lo general en la Cámara de Diputados.

“Lo que he leído es que sería muy caro, muy poca participación, y lo más peligroso es que quedarían perfiles que pueden ser inclusive impuestos por el crimen organizado en algunas partes del país, y corrientes políticas, y puede lastimar la certidumbre jurídica”.

El mandatario estatal refirió que era necesario un cambio en el Poder Judicial, ya que hay un déficit de jueces en el país. Sin embargo, hacer nombramientos por elecciones, politiza.

“Creo que sí había una gran necesidad urgente de hacer algo en el Poder Judicial. Desde mi personalísimo punto de vista, creo que el hecho de que sean electos de forma política, se vuelve político uno que debe ser técnico, y yo creo en la carrera judicial.”

Además, agregó que generaría una enorme confusión entre la ciudadanía, respecto al proceso de elecciones. “Yo creo que habría poca convocatoria. No se entiende muy bien en la gran mayoría de las personas a qué se refiere, cuándo es un Poder Judicial Federal, cuándo es un colegiado, cuándo es local. Creo que eso puede demandar mucha incertidumbre”.

Destacó que, como Morena, quien es mayoría calificada con aliados, es impulsora de esta reforma legislativa, ahora debe buscar asumir una responsabilidad social. “Yo los exhortaría a que sean muy responsables con esta gran oportunidad que les dieron las y los mexicanos, y que analicen muy bien esto, porque esto sí puede tener consecuencias para muchos años.”

Resaltó que, incluso una de las primeras repercusiones es la depreciación del peso frente al dólar, y esto, debe analizar la población, quien piensa que no tendrá repercusiones.

“Por ejemplo, ayer (martes) bajó la bolsa mexicana de valores. Y las personas dirán, bueno, pero a mí no me afecta. Francamente, sí nos afecta, porque al no tener crecimiento económico, bajan las oportunidades de empleo” declaró Mauricio Kuri.

Con información de Estrella Álvarez