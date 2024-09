Abogados de Querétaro presentarán quejas ante CIDH contra Reforma al Poder Judicial

Agustín Dorantes señala que el riesgo de presión a los senadores está latente / Foto: Especial

Las asociaciones y colegios que agrupan a abogados de Querétaro anunciaron, que presentarán una queja ante la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, por la reforma al Poder Judicial que pretende aprobarse esta semana en el Senado.

Norberto Alvarado Alegría aseguró que, consideran que jueces, magistrados y ministros pueden estar sometidos a presiones políticas. “Los jueces, a diferencia de los órganos del poder legislativo y del ejecutivo, no deben responder a mayorías ni minorías.” Además, aseguró que con la reforma que impulsa Morena se violenta el principio de división de poderes en el país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sigue la información más de cerca

“Quienes ejercemos la abogacía en México desde el estado de Querétaro hacemos un respetuoso llamado a considerar que desde nuestra posición profesional contamos con una voz imparcial para preocuparnos por los perjuicios que la reforma judicial traerá a los principios en que se funda la Constitución, entre ellos, el quebrantamiento inmediato del principio de división de poderes en detrimento de los derechos de la población” declaró.

Por ello, aseguraron que existe confianza en que la Cámara Alta pueda frenar esta reforma que afecta no sólo a quienes laboran en el lugar, sino también a la ciudadanía.

“Los jueces, a diferencia de los órganos del poder legislativo y del ejecutivo, no deben responder a mayorías ni minorías. Y el consenso del electorado no sólo no es necesario, sino que puede incluso ser peligroso para el correcto ejercicio de sus funciones de averiguación de la verdad y de tutela de los derechos fundamentales de las personas juzgadas por él.”

Te puede interesar: Minuto a minuto de la reforma judicial

En su oportunidad, el senador panista Agustín Dorantes, aseguró que se mantiene la confianza de que no habrá ausencias en la bancada opositora el día de votación en el pleno en la Cámara Alta.

“El riesgo de la presión siempre estará presente”, señaló el senador ante las versiones periodísticas que indican que será el panista Alejandro Yunes quien solicitará licencia a cambio de que no se giren órdenes de aprehensión en contra de su hermano en Veracruz.

“Nos estamos jugando el futuro de México y que marcará a las futuras generaciones. No se tomó en cuenta a los expertos y se ven a los expertos manifestándose en contra de la reforma pero en el detalle, no resuelve el problema de la ciudadanía. Que si un ciudadano llega a presentar denuncia reciba trato justo y cálido; no contempla a las fiscalías y por ende a la procuración de justicia” declaró.

Con información de Estrella Álvarez