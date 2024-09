Presenta SESEQ proyecto para antiguo Hospital General de Querétaro

La Secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, informó que ya presentó ante la Secretaría de Finanzas una propuesta de presupuesto para un proyecto para el antiguo Hospital General de Querétaro, ubicado en 5 de febrero.

Mencionó sin embargo, que este proyecto del que no adelantó, ya que implica además la demolición de la parte central del inmueble.

“Estamos en diferentes propuestas, están evaluando porque todas ellas requieren financiamiento, y recordemos que ese hospital, se tiene, la parte central se tiene que demoler. Las laterales, hay algunas propuestas de en qué los podemos emplear, que son edificaciones nuevas. Lo que sí ya es lo que no cumple con requisitos es la parte central”.

De igual manera, aseguró la titular de la dependencia del sector salud, que todo depende de si será aprobado para el presupuesto 2025, y que además sea avalado por la Legislatura entrante.

“Todavía no, y en su oportunidad, es un financiamiento importante, y hay que ver como se acomodan las finanzas es que se daría. La propuesta es que se quede en manos de la secretaría, porque no pudiera no concretarse. Metimos una propuesta al respecto, y como dicen: la cobija es una y los hijitos somos muchos”.