Se disparan los hechos viales en Querétaro

Según María del Mar Covarrubias, representante del colectivo Pedaleanda, los hechos viales en Querétaro se incrementaron en un 70 por ciento / Foto: Roberto Cortés

De acuerdo con María del Mar Covarrubias, representante del colectivo “Pedaleanda”, los hechos viales en Querétaro se incrementaron en un 70 por ciento en lo que va del presente año.

La activista citó datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del 2024, donde se muestra que los hechos viales han tenido un aumento significativo en la semana 37 de 2024, con 448 registros.

Sin embargo, en comparación con el año 2023 se registraron 266 en el mismo periodo, esto es un incremento de casi 70 por ciento, además de los 154 observados en el 2022.

Te podría interesar: Trabajan en preparativos para el altar monumental por Día de Muertos 2024 en Querétaro

“No son accidentes. Es el resultado de diseñar vialidades para que el auto avance a velocidades inmoderadas y es también el resultado de invertir principalmente en el auto particular, no invertir en el transporte público, no invertir en otros tipos de transporte público”.

Para María Covarrubias, lo primordial sería invertir en un tipo de transporte no motorizado, con el objetivo de priorizar la seguridad de los usuarios más vulnerables.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sigue la información más de cerca

“No es extraño que tengamos las cifras que tenemos y que las muertes viales y que los hechos viales vayan a la alza. Es importante mencionar que es una responsabilidad compartida, no solo de quien conduce, sino en el diseño de las vialidades”.

Por ello, consideró que las cifras podrían seguir en incremento, de no implementar políticas públicas en favor de los peatones y ciclistas de Querétaro.

Con información de Roberto Cortés