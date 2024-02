Chepe Guerrero: No hay mejor maestra en la vida, que la experiencia

En un encuentro con las y los militantes y simpatizantes panistas de las colonias San José de los Olvera y Los Olivos, el precandidato a la presidencia municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, hizo hincapié en la importancia de su experiencia en el servicio público.

Con una trayectoria de 15 años dedicados al bienestar de la comunidad, el precandidato compartió sus reflexiones sobre el honor que ha sido servir a las familias de Corregidora durante este tiempo.

“Para su servidor, no ha habido experiencia que más me haya honrado que haberles servido a las familias de Corregidora. Bien dicen que la mejor maestra en la vida es la experiencia y a mí esta experiencia me ha permitido escuchar, atender y resolver las necesidades de las y los ciudadanos”, expresó.

El precandidato enfatizó su apertura al diálogo directo con la militancia panista y su capacidad para afrontar y solucionar los desafíos que tiene el municipio. Del mismo modo aprovechó para reafirmar su compromiso de liderar un proyecto cercano a la gente, transparente y dedicado al avance y bienestar de cada uno de los habitantes de la demarcación.