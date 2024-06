Reforzará la UAQ los campus en la zona serrana del estado

Reforzará la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) su presencia en los municipios del estado, ya que, luego de que se consolidará en Huimilpan, ahora solo falta el municipio de San Joaquín.

La rectora Silvia Amaya Llano anunció que se prevé destinar 11 millones de pesos para fortalecer los campus de la zona serrana, mejorando los procesos administrativos y evitando que los estudiantes tengan que desplazarse al centro universitario para realizar trámites.

Amaya Llano explicó que el plan inmediato es robustecer la infraestructura y atender las necesidades específicas de cada campus serrano sobre todo en temas de conectividad y descentralizar los procesos administrativos.

Reforzará la UAQ su presencia en la sierra queretana

“Una de las necesidades más urgentes es la conectividad a internet. Queremos asegurar que los procesos administrativos se puedan realizar de manera remota, evitando que los estudiantes tengan que trasladarse al campus central”, explicó.

La rectora dijo que se llevará a cabo un análisis exhaustivo para determinar la viabilidad de establecer un campus en San Joaquín.

“En el único municipio que todavía no estamos presentes es en San Joaquín. 17 de 18 municipios cuentan con nuestra presencia”, destacó.

Ley Orgánica de la UAQ

En cuanto a la Ley Orgánica de la UAQ, la rectora confió en que será la próxima legislatura la que apruebe las modificaciones propuestas, las cuales incluyen aspectos como el abastecimiento de agua y el pago de una cuota preferente por su servicio por parte de la Comisión Estatal de Aguas.

“La ley orgánica no tiene color político. Se trata de puntos actualizados de una ley que ya no reflejaba la realidad actual. Creemos que podemos avanzar en nuestra normativa porque finalmente no está sometida a algún partido político”, concluyó Amaya Llano.

Con información de Lorena Sandoval