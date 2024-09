Luis Vega: CEA Exigirá el pago a Flo Networks por deuda de 50 mdp

La CEA no garantiza el pago por pipas de agua a 30 colonias por ruptura al ducto del Acueducto II en diciembre de 2022

Luis Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), aseguró que no existe una garantía que la empresa Flo Networks pague el adeudo de 50 millones de pesos, que erogó el Gobierno del Estado, como subsidio a los más de 100 mil ciudadanos de la Zona Metropolitana que se quedaron sin servicio de agua potable más de una semana en diciembre del 2022 por ruptura de Acueducto II.

Luis Vega: Complicado que lo logren

Mencionó que es “complicado” que logren saldar la deuda que la empresa se niega a pagar, porque se hizo de manera discrecional.

“No son ellos, son los seguros internacionales, ahí hay un promedio de 9.5 millones de pesos ya pagados y estamos ya en este mismo año queden pendientes los 7 millones de pesos que quedan. La negociación está complicada. Nosotros tenemos que hacer el último intento. Porque además nos lo marca la ley. De eso a que nos lo paguen, como se hizo como un decreto nuestro y no fue, y sino discrecional de la CEA. Es complicado, pero no prometo que regresará. Haremos lo imposible, sí. Que sea posible no sabemos.”

No se puede reducir la deuda

Mencionó que no puede existir una negociación para reducir el monto, ya que ello implicaría un recurso judicial, que por el momento no se ha realizado.

“No hay negociación, es un poco complicado. Son términos legales y demandaríamos. Un juicio y vemos hasta donde llega, porque eso ya no lo cubren los seguros y entonces es un poco complicado”.

Sin embargo, como tienen que agotar las instancias, podría ser la vía, a fin de que el servidor público que autorizó este apoyo social, no tenga responsabilidad de alguna índole.

“Tenemos que agotar las posibilidades, y salvaguardar hasta donde podamos y si el juez nos dice: no se puede porque no están en su derecho, entonces ya hicimos lo que pudimos y el servidor público está exento de responsabilidades”.

Con información de Estrella Álvarez