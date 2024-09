Mauricio Kuri: Son tres años complicados y lleno de retos

Foto: Armando Vázquez

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, aseguró que han sido complicados los tres primeros años de su administración debido a diversos retos, como las lluvias, movilidad y transporte público.

Es por ello, que asumió los retos y los enfrentó porque “o le entrabamos de fondo o podíamos empezar la decadencia del estado”, compartió.

“Aunque ha sido el trabajo más difícil, también ha sido el más honroso de toda mi vida (…) No podemos decir que no pueda pasar algo. Hemos encontrado muchos retos, pero al toro por los cuernos.(…) Han sido tres años con muchos retos”, mencionó Mauricio Kuri.

Mauricio Kuri comparte retos en movilidad

En su Tercer Informe de Gobierno, también mencionó que enfrentó temas en materia de movilidad y apostó a pesar de todo, en invertir en obras como 5 de Febrero.

“Se necesitaba hacer cirugía mayor. Hemos hecho 16 mil millones de pesos en obra pública, sin apoyo federal, sino del estado. Donde hemos hecho un gran esfuerzo para poder ahorrar mucho e invertir todo lo posible para hacer la realidad de todos los ciudadanos”, compartió el mandatario y agregó que si no lo hacía “iba a colapsar la zona metropolitana”.

Asimismo destacó los avances en movilidad y aseguró que se tenían que hacer un cambio de fondo. “Se cambió el juego. Se tenía que cambiar la visión del transporte, y estaba de principal el concesionario.

En cuanto educación dijo que se invirtieron en mil 400 millones de pesos y reiteró apoyos sociales donde a partir de los próximos 3 años se destinarán los recursos.

En temas de agua y sequía, aseguró que no importa quien meta el gol sino que gane México. Esto al referirse a las acusaciones que hizo Morena sobre la Ley de Aguas. Y por ello, apuestan al proyecto de El Batán, Agua para Todos, el cual la presidente electa Claudia Sheinbaum aprobó para brindar agua potable.

Asimismo, sobre seguridad, Mauricio Kuri indicó que Querétaro es un estado de paz, a pesar de una situación nacional. “No habíamos visto estos niveles de violencia desde la revolución”. Y pidió despolitizar la inseguridad, así como “abrir un espacio de reconsideración, démosle vuelta a la página de la calumnia, México merece mejores representantes populares y la gente se los va a saber reconocer”.

Gobierno para todos

Otra cosa que destacó es que en Querétaro se gobierna para todos y todas, y no se discriminará a nadie por el sentido de su voto. Esto porque dijo habrá un nuevo modelo de gobierno que busca una prosperidad solidaria, para que se tengan iguales oportunidades de vida.

El mandatario también llamó a quienes forman parte de su administración, que pongan a la sociedad en el centro de atención. Esto porque busca mejores oportunidades, que jóvenes vivan de sus sueños, “y donde la ley se respeta, no agredimos, no ofendemos y no abucheamos. No estamos mancos, no nos dejamos”, dijo de forma enérgica. Y agregó que desea que lo recuerden como un gobernante sensible, y que asumió las decisiones más complicadas.

Con información de Estrella Álvarez