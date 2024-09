Lupita Murguía exige postura de Yunes sobre Reforma Judicial

Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, solicitó al senador Miguel Ángel Yunes Márquez que confirme su postura en contra de la Reforma Judicial, en medio de rumores que lo señalan como posible “traidor” que apoyaría la propuesta de Morena; aunque reconoció que desde ayer no hay comunicación con él.

Guadalupe Murguía Gutiérrez recordó que la semana pasada todos los senadores de Acción Nacional se comprometieron, uno a uno y ante medios de comunicación, a votar en contra de la reforma que propone modificaciones estructurales al Poder Judicial.

Guadalupe Murguía pide a Yunes confirmar su voto

“Entre ellos el senador Yunes, quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente”, aseguró Murguía, quien pidió que Yunes confirme su voto en contra de la reforma.

El llamado de Murguía se produce en un contexto de donde se ha denunciado supuesta presión hacia los legisladores de oposición, situación negada por morenistas. Desde diversos sectores, como el PAN y otros partidos aliados, han surgido denuncias de presiones y ofertas corruptoras dirigidas a los senadores para que apoyen la reforma, según explicó Murguía.

Piden dejar la presión por el voto

“Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatorias de las fiscalías”, expresó Murguía.

El posible apoyo de Yunes a la Reforma Judicial ha generado especulación, ya que se ha señalado como un factor clave que podría inclinar la votación a favor de Morena. Por su parte, Agustín Dorantes, senador del PAN por Querétaro, ya había advertido sobre posibles traiciones dentro de las filas de la oposición, subrayando que aquellos que cedan a las presiones “merecen ser expulsados”.

Hasta el momento, Miguel Ángel Yunes Márquez no ha hecho una declaración pública que aclare si mantendrá su compromiso con la bancada panista o si adoptará una postura diferente en la votación de la Reforma Judicial. Sin embargo, la propia Murguía a reconocido que desde ayer no existe comunicación con el senador y hoy no acudió a la reunión de la bancada de su partido y los suplentes, donde se analizaría la estrategia a tomar ante la reforma judicial.