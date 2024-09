Mauricio Kuri: todos merecemos el mismo respeto       

Mencionó que a sus opositores, les gustaría que le fuera mal Querétaro, y esto contrasta con las declaraciones presidenciales que reconocen a su administración / Foto: Especial

El gobernador del estado, Mauricio Kuri, aseguró que sólo fue una advertencia y no una amenaza a adversarios políticos, a quienes señaló que no se dejará y en la entidad la ley se respeta y no abuchea.

“No, yo nunca amenazo. Yo advierto nada más. Creo que todos nos merecemos el mismo respeto”.

Destacó ante señalamientos de algunos militantes de Morena quienes aseguraron que no sería día de campo los últimos 3 años de su administración, que merecen respeto y seguirá trabajando por el estado.

“Ellos se lo merecen (el respeto), pero también nosotros. Y en ese sentido, si hay respeto, seguiremos trabajando siempre para Querétaro”.

Mencionó que a sus opositores, les gustaría que le fuera mal Querétaro, y esto contrasta con las declaraciones presidenciales que reconocen a su administración.

“Sí, porque cuando ven cómo habla el presidente de un servidor, del gobierno, etc., es totalmente diferente a lo que ellos quieren colocar, porque la verdad es que en Querétaro somos primer lugar en el sentido jurídico, primer lugar en la ausencia de corrupción (…)Yo sé que ellos quisieran que le fuera mal al gobierno. Yo quiero que le vaya bien a la presidenta. Esa es mi diferencia más grande”.

Al referirse a la actuación del senador, Miguel Ángel Yunes Márquez y de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, entorno a la Reforma Judicial, no son una traición a Acción Nacional, sino una traición a los ideales.

“Sí, me preocuparía muchísimo, pues sería una traición no a un partido político, sino creo que a los ideales que compartimos nosotros”.

