Aprueba Congreso local Ley de Participación Ciudadana

La ley contempla que los presupuestos participativos, con lo que la ciudadanía puede decidir a dónde se va un porcentaje del recurso de las alcaldías / Foto: Especial

Con 18 votos a favor y dos en contra, se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, en la que se contemplan 11 mecanismos nuevos que contemplan la iniciativa ciudadana, el referéndum y el plebiscito, pasando de 18 mil firmas a 3 mil 700 para proponer una iniciativa ciudadana.

Así mismo, la ley contempla que los presupuestos participativos, con lo que la ciudadanía puede decidir a dónde se va un porcentaje del recurso de las alcaldías. Por otra parte, se contempla que con los cabildos abiertos se tendrá la posibilidad de que las personas puedan participar en las comisiones y sesiones de pleno del ayuntamiento.

Dicha ley también señala que, con menos de 200 firmas, cualquier persona podrá solicitar un diálogo abierto con las autoridades, cambiando la dinámica actual.

Discusión en el pleno legislativo

A pesar de su aprobación, la diputada Andrea Tovar Saavedra, de Morena, señaló que la Ley de Participación Ciudadana no se realizó con los mecanismos suficientes y que además nos e contempló la cuestión de la “Revocación de Mandato”, así mismo señaló que se la ley contempla varios candados para que la participación de los habitantes no sea efectiva.

“Sé que a veces parezco la villana de la historia, pero no lo soy, la iniciativa tiene muchos puntos buenos, pero también tiene otros puntos que se pueden mal utilizar, no se hizo el trabajo técnico, no existieron los foros en la que pudiéramos participar todos los diputados”, comentó.

Por su parte, Graciela Juárez Montes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e impulsora de dicha iniciativa, expresó que la ley se trabajó con organizaciones, sociedad civil y académicos, por lo que rechazó la idea de la morenista de que no existieron los foros necesarios, por lo que explicó que hubo consensos necesarios para que se aprobara.

“Es muy fácil subirse a esta tribuna y faltarles al respeto a los diferentes colectivos de la sociedad civil que hoy están aquí, es fácil votar en contra cuando ni siquiera han hecho nada para ayudarles, para ellos es más fácil gritar y cerrar las puertas, aquí hubo participación de todos y me siento orgullosa de sacar esta ley”, señaló.

En dicha sesión, Paul Ospital Carrera, legislador del PRI, defendió la ley de su compañera de partido y expresó que a diferencia de otros estados del país, para dicha ley si se hicieron los procesos necesarios con la ciudadanía para la creación de la ley, por lo que pidió que la oposición “no cierre el diálogo” a los queretanos.

Con información de Braulio Colin