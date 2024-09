Andrea Tovar asegura hubo temor para discutir Reforma al Poder Judicial en Querétaro

diputada local de Morena, Andrea Tovar Saavedra / Foto: Braulio Colin

La diputada local de Morena, Andrea Tovar Saavedra, destacó que, a lo largo de su trayectoria en el Congreso, nunca se han llevado a cabo sesiones para discutir reformas constitucionales importantes, como la relacionada con la Guardia Nacional o la de la del Poder Judicial.

“La de la Guardia Nacional está en pleno, no se han llevado a pleno. ¿Por qué? Pues porque hay una mayoría que dice que no la vamos a discutir. Creo que sí es un poco el temor al señalamiento y, a lo mejor, pues, a falta de argumentos para estar en contra”, comentó Andrea Tovar.

Tovar Saavedra subrayó que la labor de la legislatura es discutir y votar sobre las iniciativas, independientemente de si se está a favor o en contra. “El tema aquí es que no se suban. Si no pasan, pues no pasaron. Pero el dejarlas ahí en la congeladora nos cuesta a las y los queretanos”, afirmó.

La morenista calificó esta situación como una irresponsabilidad por parte de quienes tienen la mayoría legislativa, ya que “el Congreso debe ser un espacio de debate y análisis”.

La diputada también hizo referencia a la homologación de la reforma al Poder Judicial y cuestionó las justificaciones presentadas por otros legisladores, quienes argumentaron que la falta de tiempo y las festividades patrias impidieron llevar a cabo las sesiones necesarias.

Tovar Saavedra enfatizó que el periodo legislativo está abierto y no existe un límite máximo de sesiones, lo que implica que podrían convocarse más reuniones para discutir varios temas como el de las reformas nacionales.

En cuanto a los requisitos para sesionar, Tovar Saavedra admitió desconocer si existe un mínimo de 72 horas para convocar a sesión, pero recordó que en ocasiones anteriores se han aprobado presupuestos con plazos muy ajustados. “El presupuesto del 2021 se aprobó en la tarde y al día siguiente se sesionó en pleno”, mencionó.

Finalmente, Tovar Saavedra hizo un llamado a sus colegas legisladores para que asuman su responsabilidad y se comprometan a discutir las reformas.

Con información de Braulio Colin