Dos hospitalizados por contraer dengue en Jalpan de Serra

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud / Foto: Estrella Álvarez

Dos personas de Jalpan de Serra se encuentran hospitalizadas ante el agravamiento que sufrieron al contraer dengue; entre ellos una menor que fue trasladada al Hospital del Niño y la Mujer, este fin de semana; derivado de una picadura de mosco que tenía este vector, informó la Secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón.

“En el caso en particular de esta pequeñita que viene de Jalpan (y que fue llevada al Hospital del Niño y la Mujer), está estable”.

Dijo que la menor tiene 8 años de edad y requirió una atención más especializada debido a las complicaciones que tuvo en la materia.

Te podría interesar: Estos municipios suspenden clases por el Huracán ‘John’

“Ameritó de hospitalización, sus plaquetas bajaron bastante, pero en el reporte que tengo del hospital de especialidades es que esté estable”.

Sin embargo, otra persona se encuentra hospitalizada en Jalpan, pero su estado médico es positivo y estable, tras el tratamiento oportuno.

Añadió que, es normal que se presenten repuntes de esta enfermedad en todo el país, y que en el caso de Querétaro hay reportados mil 178 casos, de ellos 976 no graves, 178 con signos de alarma y 24 dengue grave, que son los que han requerido hospitalización.

“Es un padecimiento que tiene repuntes de manera periódica, bianual, trianual. Este año en particular no sólo Querétaro y no quiero con eso minimizar el tema, este es un año de repunte de casos”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sigue la información más de cerca

Con información de Estrella Álvarez