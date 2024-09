LX Legislatura realiza última sesión en pleno

Legisladores desearon suerte al siguiente Congreso / Foto: Especial

En la última sesión de pleno que realizó la LX Legislatura, algunos diputados usaron la tribuna para dar un balance de lo trabajado en estos tres años. Graciela Juárez Montes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que, a pesar de la diferencia de colores, se pudo llegar a varios acuerdos entre los partidos para la discusión y aprobación de varias leyes.

“Me los llevo en el corazón, me llevo los mejores momentos de la vida política en este congreso, hoy que me despido de esta legislatura, les deseo mucho éxito a todos los que seguirán en el Congreso, seguramente harán lo mismo que hicimos, antepondrán colores y verán por el beneficio de las y los queretanos”, explicó.

Por su parte, Germaín Garfias Alcántara, del Partido Acción Nacional (PAN) agradeció el trabajo realizado en la legislatura e indicó que gracias a la comunicación entre el ejecutivo, se pudieron llevar varias acciones positivas para los habitantes de la ciudad.

El panista, al igual que su homóloga del PRI, deseó suerte a los siguientes diputados para que dicha comunicación entre poderes se siga llevando acabo.

“Agradezco al gobernador Mauricio Kuri, porque se tuvo el apoyo para realizar diversas gestiones en el estado, pero principalmente en San Juan del Río, desde luego la buena comunicación con el gobierno de la presidencia municipal”, señaló Garfías Alcántara.

Por su parte, Andrea Tovar Saavedra, de Morena, señaló a los medios de comunicación que con el fin de este Congreso se dejan varios pendientes por lo que reiteró que la LX Legislatura es una de las más “caras e ineficientes”. Mencionó que con la llegada de su partido y aliados a la mayoría habrá cambios y se espera legislar mucho mejor.

“Este congreso es caro, no salieron iniciativas, a nosotros (su partido) no se nos dio mucha apertura. Hoy hablan de eso en el pleno, pero no fue así”, explicó.

