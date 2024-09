No hubo consenso suficiente para Ley de Educación en Querétaro

Ana Paola López Birlain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local y próxima secretaria de Cultura estatal, mencionó que uno de los grandes pendientes que deja en la LX Legislatura fue la Ley de Educación, la cual indicó ni siquiera se presentó debido a que no contaba con los concesos suficientes para que esta pasará al pleno.

“ El trabajo no es de una persona , es lograr que todos los actores involucrados en la impartición y ejecución de esa ley estemos en sintonía, desafortunadamente no hubo las condiciones tanto sociales como políticas y presupuestales para que el Ejecutivo pudiera presentarla”, explicó.

La legisladora señaló que la Ley de Educación será una iniciativa que seguirá impulsando desde su nuevo puesto en el ejecutivo, por lo que explicó que buscará al siguiente presidente de la Comisión de Educación y Cultura para que se pueda llevar a una discusión.

“Yo voy a estar pendiente para poder trabajar de la mano porque es un trabajo ya hecho que no me gustaría que se quedará en la congeladora, cabe recordar que la educación no tiene colores, es una iniciativa con un trabajo construido con todo el profesionalismo y diálogo necesario”, mencionó.