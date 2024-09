Legisladores de Morena en Querétaro acusan que no hubo reunión para escoger mesa directiva

Enrique Inzunza Álvarez, coordinador de Morena en la LXI Legislatura, señaló que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) actuaron de manera arbitraria al momento en el que se designó un receso a la sesión de instalación y en la que tampoco se votó la mesa directiva, además insistió que su partido tomará medidas legales respecto a esta situación.

“Esto no se puede quedar así, es una arbitrariedad absoluta, lo que no pudieron obtener en las urnas, ahora lo quieren obtener de manera arbitraria, con asuntos fuera de la norma, el pueblo ya les quitó el poder, vamos a tomar medidas legales”, explicó.

Durante la sesión en la que los diputados rindieron protesta, Antonio Zapata Guerrero, decano en la instalación del nuevo congreso, impuso un receso hasta el 2 de octubre lo que ocasionó el disgusto de los morenistas y aliados, sin embargo, los panistas no han emitido declaraciones respecto a esta decisión.

Por su parte, Ulises Gómez de la Rosa, explicó que no se han sostenido reuniones entre los diputados de Morena y Acción Nacional, además consideró que con esta acción se muestra una “inmadurez política” por parte de este grupo parlamentario, además indicó que mientras que en sus discursos llaman al diálogo, por atrás no atienden ni responden las solicitudes de otras fracciones.

“Que no sean hipócritas, el decano no tiene facultades para llamar a un receso, menos cuando no se fundamenta, esto es un parteaguas en la historia de Querétaro, donde hay practicas porriles, no tenían los votos suficientes para elegir una mesa directiva y corrieron”, mencionó.