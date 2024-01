Nuevo titular de la Secretaría Académica de la UAQ. / X (@JaviSalinasUAQ)

La nueva rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano, presentó a su equipo de trabajo para el periodo 2024-2027. Conoce quién es Rolando Javier Salinas García, titular de la Secretaría Académica de la UAQ.

¿Quién es Rolando Javier Salinas García?

Rolando Javier Salinas García es licenciado en Psicología del Trabajo y maestro en Psicología Social por la UAQ. Tiene un doctorado en Estudios Laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Además de un posdoctorado en el Institute for Research on Labor and Employment de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Te podría interesar: ¿Quién es Denise Contreras Ortíz?

En su trayectoria laboral destaca:

Director de la Facultad de Psicología y Educación de la UAQ (2018-2024).

Director y fundador del Centro Laboral UAQ .

Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Nivel 1.

Responsable técnico de proyectos de investigación nacionales e internacionales.

Trabajo y producción académica en torno a desarrollo industrial y políticas públicas; sindicalismo y relaciones laborales; juventud y trabajo.