El actor tenía una larga trayectoria en la televisión. / Especial

Juan Verduzco, mejor conocido por interpretar a “Don Camerino” en la serie mexicana La Familia P. Luche, falleció a los 78 años de edad. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en X.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Juan Verduzco, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, publicó la organización.

¿Quién fue Juan Verduzco, mejor conocido como ‘Don Camerino?

Juan Verduzco fue un actor y comediante mexicano, nacido el 28 de enero de 1946 en la Ciudad de México. Inició su carrera en la telenovela Mundo de Juguete, interpretando a un ginecólogo. Un año después, participó en la película El pequeño Robin Hood.

Te podría interesar: Muere Juan Verduzco, ‘Don Camerino’, en ‘La Familia P.Luche’

Trabajó en varias ocasiones junto a Eugenio Derbez en programas de televisión como XH Derbez o La Familia P. Luche, donde ganó popularidad al hacer el papel de “Don Camerino”, personaje que lo inmortalizó en la cultura mexicana.

Sin embargo, también actuó en otras producciones a lo largo de los años como Destilando Amor, Corazón Indomable, La Gata, Una Familia Con Suerte y Te Doy La Vida.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el fallecimiento del artista. No obstante, permaneció lejos de los reflectores desde hace algunos años. Su último trabajo fue en 2021 con Esta Historia Me Suena.