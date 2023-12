¿Qué pasa si no escogí Afore o no sé en qué banco estoy?

¿Qué sucede si no escogiste Afore o no sabes en cuál estás? / Twitter

A continuación te explicamos qué pasa si no elegiste una cuenta de Afore o no sabes en cuál de ellas estás

Al ingresar por primera vez de manera formal al mercado laboral y cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); idealmente los trabajadores deberían elegir una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore).

¿Qué pasa si no escogí Afore?

Si cotizas al IMSS y no elegiste Afore, tu cuenta de ahorro se asignará a una de las Afore que hayan generado mayores rendimientos. En ese sentido, las cuentas son asignadas una vez al año.

Por otra parte, si tu cuenta permanece dos años en la misma administradora que se te asignó; toda vez que no has solicitado el registro en institución bancaria de tu elección, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reasignará la cuenta a la administradora con el mejor desempeño.

Asimismo, la asignación y reasignación permite que el ahorro para el retiro se mantenga en constante crecimiento. Esto en caso de que no hayas seleccionado una afore. No obstante, no serás acreedor a todos los beneficios que implica registrar tu cuenta:

La cuenta de ahorro tiene registrados datos de identificación como Clave Única de Registro de Población ( CURP ) y Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ). Ambos necesarios para realizar trámites de pensión, de retiro de recursos o solicitud de crédito de vivienda.

La Afore tendrá actualizados tus datos de contacto como domicilio, correo electrónico, o teléfono; permitiendo el acceso a servicios de información como atención personalizada a través de sus canales de contacto.

Que estés registrado en la administradora que hayas elegido; puesto que es un derecho por ley.

Realizar un ahorro voluntario en tu cuenta; accediendo a rendimientos competitivos que ayudarán a incrementar tu patrimonio y generar mayor ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué banco estás?

Descarga la aplicación AforeMóvil en tu celular e identifica fácilmente en qué administradora se encuentra tu cuenta individual.

Necesitarás estos datos:

CURP .

Correo electrónico.

Fotografía de tu rostro e identificación oficial.

O bien, puedes consultar la cuenta en la que estás registrado por teléfono, solo llama al 55 1328 5000.

También puedes acceder al portal AforeWeb con usuario y clave. Si no tienes usuario, genéralo con tu CURP, correo electrónico y número de teléfono.