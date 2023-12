¿Qué es la depresión blanca o blues de Navidad?

Durante la temporada de diciembre, los árboles de Navidad, las luces de colores y las reuniones familiares son algunas de las cosas que más ilusión y ambiente festivo pueden generar. Sin embargo, para algunas personas puede ser un reto difícil de afrontar.

Es una temporada que invita a la reflexión lo que provoca tristeza y ansiedad en algunas personas. De ahí que durante esta época aparezca la llamada depresión blanca o blues de Navidad.

La “depresión blanca” o “blues de Navidad” es un estado de ánimo temporal negativo hacia todo lo relacionado con esta temporada, aunque no está clasificado como un trastorno, este padecimiento se manifiesta a través de múltiples síntomas, como la falta de apetito, el insomnio, la ansiedad, la tristeza y el mal humor.

Las personas que se sienten identificadas con la depresión blanca suelen presentar los siguientes síntomas:

Si la Navidad supone para ti estrés o te deprime un poco, quizá te puedan ser útiles las acciones que Bermúdez Lozano sugiere para salir del abatimiento:

Patricia Bermúdez Lozano, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó que las percepciones psicológica, familiar, social y económica son factores que influyen en la “depresión blanca”.

“Para algunos es una época de mucho estrés y desgaste, de desmotivación por no tener una estabilidad económica o de desestabilización psicológica por problemas no resueltos en su vida personal, como no haber cumplido metas por diferentes razones, o por estar en duelo por la pérdida de seres queridos”, manifestó.