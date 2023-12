Qué fue lo más buscado en Google en 2023 / Foto: AP

Google publicó el “El año en búsquedas”, un resumen de las principales consultas globales de 2023, que van desde momentos inolvidables de la cultura pop (hola, Barbenheimer) hasta la pérdida de figuras queridas y noticias trágicas con repercusiones mundiales.

La guerra en curso entre Israel y Hamas encabezó las tendencias de noticias en 2023, según los datos globales de Google, seguida de consultas relacionadas con el sumergible con destino al Titanic que implosionó en junio, así como los devastadores terremotos de febrero en Turquía y Siria.

Damar Hamlin fue la persona más popular en búsquedas de Google este año. Hamlin, safety de los Bills de Buffalo de la NFL, experimentó un paro cardíaco al borde de la muerte en el campo durante un partido de enero, pero desde entonces ha completado una remontada celebrada. Le siguió el actor Jeremy Renner, que sobrevivió a un grave accidente con una máquina quitanieves a principios de 2023. Mientras tanto, el actor Matthew Perry y la cantante Tina Turner lideraron las tendencias de búsqueda entre personas notables que fallecieron.

En el mundo del entretenimiento, “Barbie” dominó las tendencias cinematográficas de búsqueda de Google este año, seguida su compañera de Barbenheimer “Oppenheimer” y el thriller indio “Jawan”. En televisión, “The Last of Us”, “Wednesday” y “Ginny and Georgia” fueron los tres programas de mayor tendencia en 2023.

Puedes leer: ¿Cuáles son las montañas más altas del mundo?

La canción “アイドル (Idol)” de Yoasobi fue la de mayor tendencia en las búsquedas de Google. “Try That In A Small Town” de Jason Aldean, que se disparó en las listas después de una controversia este verano, y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” del DJ y productor argentino Bizarrap con la estrella colombiana Shakira le siguieron.

Y eso es sólo la punta del iceberg de las tendencias de búsqueda globales de Google para 2023. Bibimbap fue la receta de mayor tendencia. Inter Miami CF, el nuevo hogar de la superestrella del fútbol argentino Lionel Messi, lideró las tendencias de equipos deportivos de Google. Y específicamente en Estados Unidos, muchos consumidores pasaron 2023 preguntándose por qué los huevos, los boletos de Taylor Swift y las botellas de sriracha eran tan caros, mientras que “rizz” (recientemente nombrada palabra del año por Oxford), que en inglés significa la habilidad de encantar o seducir, fue una de las favoritas en las consultas sobre definiciones de jerga de moda.

Puedes encontrar más datos, incluidas listas específicas de países y tendencias de años anteriores, en el archivo “El año en búsquedas” de Google. La empresa, con sede en California, dice que recopiló sus resultados de búsqueda de 2023 del 1 de enero al 27 de noviembre de este año.

Para conmemorar el cumpleaños número 25 del motor de búsqueda, Google también publicó los datos de búsqueda más importantes “de todos los tiempos” en varias categorías específicas. Desde 2004 (cuando los datos de tendencias de la compañía estuvieron disponibles por primera vez a nivel mundial), la ganadora del Grammy más buscada en Google de todos los tiempos ha sido Beyoncé, mientras que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es el atleta más buscado y el elenco de película o serie de televisión más buscado es “Harry Potter”.