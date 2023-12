Tayllor: travesía rítmica de un DJ fuera de serie

Una marca imborrable en la escena musical mundial. Él es Tayllor, superestrellas como Like Mike y talentos como KASAGNO, Aaron Sevilla y Joezi ha sido esencial en su evolución como músico y productor. Tayllorta es su odisea, una travesía de ritmos, colaboraciones y sueños cristalizados.

El universo de la música electrónica es implacable; las giras globales, las noches interminables y los horarios demandantes pueden agotar incluso al más resistente. Tayllor comprende esto a la perfección. Su enfoque en la salud mental y física es primordial, especialmente en travesías que lo llevan de un extremo a otro del globo. En lugares emblemáticos como Ushuaïa, la energía y emoción alcanzan niveles épicos, siendo la multitud un impulso esencial en este frenético universo.

La travesía inicia: un DJ en evolución

Tayllor no es solo un DJ, es un alquimista musical que transforma sonidos tradicionales en experiencias electrónicas únicas. Su música es un amalgama de instrumentos tradicionales y voces autóctonas fusionados con la vanguardia electrónica. No hay una fórmula definida en su proceso creativo; es un juego de experimentación y colaboración con músicos de diversas tradiciones, entrelazando ideas propias y ajenas. Su inspiración abarca desde los clásicos del house hasta las corrientes más recientes de pop, hip hop, R&B, rock y las obras de otros productores.

Un paseo por las calles de Río de Janeiro marcó el nacimiento de “Vagabundo”, una pista especial inspirada en músicos callejeros con trompetas y zurdos. Esta melodía captura la esencia de Brasil y simboliza la destreza del artista para absorber y transformar experiencias culturales en ritmos cautivadores.

Estar entre los diez principales artistas de Afro House en las ventas de Beatport, aunque no oficial, es un reconocimiento significativo para Tayllor. Estos logros lo motivan a seguir soñando, a ser más ambicioso y a establecer nuevos horizontes en su carrera.

La magia de la colaboración

Colaborar con superestrellas como Like Mike y talentos como KASAGNO, Aaron Sevilla y Joezi ha sido esencial en su evolución como músico y productor. El DJ valora la música como un medio para conectar personas y crear vínculos duraderos, una herramienta que trasciende las barreras del lenguaje y la geografía.

El 2023 ha sido generoso con Tayllor, recibiendo apoyo de grandes artistas. Ver su pista “Voices” respaldada por David Guetta, el DJ número uno del mundo en 2023, es una validación interna y una fuente de gran motivación. El reconocimiento de figuras como estas es un claro indicativo de que está avanzando en la dirección correcta en su carrera.

Recibir apoyo de artistas consolidados es enormemente gratificante, considerando que cientos de pistas se lanzan diariamente en plataformas digitales. Como cuando Blond:ish tocó su remix de “Pamoja”, lo que llevó a una conversación en Instagram y posteriormente a su primer lanzamiento en Abracadabra a finales de diciembre, un broche de oro para un año exitoso.

El viaje musical de Tayllor

Inspirado en diversas tradiciones, especialmente las latinas, el artista incorpora elementos como trompetas, bongós y guitarras, asegurándose de que cada instrumento sea único y original, llevando al público en un viaje musical.

Disfruta tocar y viajar a donde sea, siempre que el lugar y los recintos cumplan con los requisitos necesarios. Sin embargo, sus lugares favoritos son sin duda Ibiza y Tulum.

El futuro prometedor de Tayllor

El futuro luce prometedor para Tayllor. La colaboración con Like Mike y otros proyectos en proceso, como uno con KASAGNO, demuestran una trayectoria ascendente. Con nuevas pistas en camino, colaboraciones emocionantes y la planificación de una gira mundial en 2024, Tayllor no solo está marcando el compás en el mundo del Afro House, sino que también está escribiendo una nueva página en la historia de la música electrónica. Con el lanzamiento de su sello discográfico Yucatán Crew, Tayllor no solo promete ritmos que harán vibrar los escenarios, sino también una visión que llevará la música electrónica a nuevas alturas.

En un mundo donde la música electrónica sigue evolucionando y expandiéndose, el DJ se erige como una figura destacada que fusiona tradición y vanguardia, conectando corazones y mentes a través de su música. Su travesía rítmica es un testimonio de perseverancia, colaboración y pasión por la música electrónica, y estamos ansiosos por seguir escuchando los ritmos que crea y los lugares a los que nos llevará en el futuro.