Cynthia Rodríguez presume árbol de Navidad y lo tachan de ‘feo’

Cynthia Rodríguez, a quien muchos recuerdan como la ex conductora del programa Venga la Alegría, al igual que otras famosas decidió presumir su árbol de Navidad. Sin embargo, esta no fue una buena idea, ya que la reacción de la gente no fue la esperada.

Al parecer pensó que con su publicación desataría la ternura, pero sucedió todo lo contrario, y Cynthia terminó aterrorizando a varios.

Asimismo, aunque su árbol de Navidad resulta muy original y significativo para ella y su esposo, las personas consideraron que la pareja debería honrar a su hijo de otro modo.

¿Cómo es el árbol que aterrorizó a varios?

A través de su cuenta de Instagram, la también madre primeriza compartió un vídeo en el que mostró el proceso que se realizó para colocar el tradicional árbol de Navidad en su hogar.

En el clip, primero se pueden observar los aditamentos que utilizó para el adorno navideño, destacando el uso de figuras de leones de madera, así como jaulas y estrellas del mismo material.

En la grabación también muestra el resultado, es decir, cuando el árbol de Navidad ya está con todo y luces.

Pero aunque la también ex participante de La Academia se dijo muy feliz por como quedó su adorno navideño, internautas de expresaron sus críticas y burlas por el inusual “concepto” que eligió Cynthia Rodríguez.

No obstante, la esposa de Carlos Rivera fue muy clara al especificar en su publicación que este árbol de Navidad fue pensado en honor a su hijo León.

“Este fin de año tenía que ser especial, la primera Navidad de Leoncito y el Árbol de la casa dedicado a él. Te deseábamos tanto, te pedimos tanto a Dios, que eres el mejor regalo de nuestras vidas. Mi época favorita del año con la familia que tanto soñé”, escribió Cynthia Rodríguez en la descripción del clip de su “tétrico” árbol de Navidad.

La primera Navidad de León, el hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera pasarán la primera Navidad con su deseado hijo León, quien nació hace siete meses y que aunque los felices padres han compartido algunos detalles sobre el pequeño, siguen siendo muy cautelosos.

Hasta el día de hoy, no han compartido fotos del rostro del niño, pero Cynthia afirmó que su bebé se parece físicamente a ambos.

“Es muy sonriente y coqueto…”, relató la exconductora de Venga la Alegría en una ocasión pasada.